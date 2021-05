Ada Śledź wygina się w centrum Warszawy. To wdzianko sporo odkrywa

Ada Śledź to jedna z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek pierwszej edycji show "Love Island. Wyspa miłości". Często zmieniała obiekt swojego zainteresowania, a sposób jej bycia jednych przyciągał, innych odpychał. I choć znaczna część widzów programu była poirytowana zachowaniem Ady w każdym kolejnym odcinku programu, to gdy dziewczyna odpadła, w Internecie rozpętała się dyskusja. Dziewczyna wprowadzała nieco zamętu do domu uczestników, przez co program stawał się zdecydowanie ciekawszy.