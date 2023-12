"Absurdalna bezradność". Robert Jałocha wygrał z TVN, ale stacja nie wypłaci mu zaległych składek

- Uprzedzam jednak: możecie liczyć tylko na siebie. Prawomocny wyrok to tylko początek. Przez ostatnie 104 dni przeprowadziłem kilkanaście rozmów z pracownikami ZUS. Przebijała z nich jakaś absurdalna bezradność. Gdy okazało się, że TVN nie chce dostarczyć ważnych dokumentów, zapytałem pracownika ZUS, co zamierza zrobić, jeśli po wyznaczonych siedmiu dniach, telewizja nadal nie prześle raportów o moim wynagrodzeniu. Urzędnik odpowiedział, że w takim razie da im jeszcze "ze trzy tygodnie". To był jedyny pomysł jaki miał - podsumowuje Jałocha Wirtualnym Mediom.