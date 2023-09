Robert Jałocha wygrał w sądzie z TVN. "Zmarnowane trzy lata życia"

Kiedy go nie otrzymał, zgłosił pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Wówczas inspektorzy dopatrzyli się nieprawidłowości przy zatrudnianiu Jałochy w latach 2010-2014 i skierowali sprawę do sądu. Proces został utajniony na wniosek TVN, ale w listopadzie 2022 r. zapadł wyrok pomyślny dla Jałochy.