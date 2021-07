6-letnia Pola z "M jak miłość" chora. "Moja noga się popsuła"

Hania Nowosielska to 6-latka, która podbiła serca widzów TVP. Mała aktorka jest jedną z dziecięcych gwiazd "M jak miłość". Wciela się w postać Poli, córki Kamila, którego gra z kolei Marcin Bosak. Co ciekawe, serialowa Weronika (wyrodna matka dziewczynki) to w rzeczywistości mama Hani.