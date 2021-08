"40 kontra 20": Marlena odpadła z programu. W komentarzach burza

Pod wpisem błyskawicznie posypały się komentarze. "Dzidzia piernik odeszła", "Marlena to zderzenie dwóch rzeczywistości. Delikatna i dziewczęca kobieta zamknięta w ciele starszej Pani?", komentowali ironicznie. Znaleźli się tacy, którzy twierdzi, że to był najwyższy czas, by Marlena opuściła telewizyjną ekipę, ale i tacy, których zdaniem powinna odpaść Marta albo Kinga. Nie brakuje tez głosów, że Kochanek podejmuje niesamodzielne decyzje. "Ale ten Robert jest podatny na manipulacje", piszą widzowie. A wy co sądzicie?