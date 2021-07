"40 kontra 20": Kochanek doprowadził ją do łez. Poszło o zdradę

- Jeżeli z kimś jesteśmy ileś czasu, to chcielibyśmy móc na kogoś liczyć, ufać, czuć się bezpiecznie przy tej osobie. Móc na sobie polegać, żeby ta osoba nas nie zawiodła. Jeśli zawiedzie, to jest zdrada. Nie jest to przyjemne - podsumowała Beata.