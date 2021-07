"40 kontra 20": ta historia mrozi krew w żyłach. Mieszkała pod jednym dachem z duchem

- Od razu jak przyszła, to powiedziała: on stoi w kuchni. Tutaj chodzi po pokoju, bo zmarł, gdy był pijany, a wy tu macie alkohol. Zaczęła to oczyszczać i mówi, że my cały czas tego ducha trzymamy, bo cały czas mówimy: Roman to, Roman tamto. Babeczka powiedziała, żebyśmy przestali go wzywać, bo wszyscy znajomi już o tym wiedzieli i żartowaliśmy: brakuje szklanki, to Roman przyniesie; ej Roman, polej wódy - wyznała.