"1899". Maciej Musiał w hicie Netfliksa. Przeklina... po polsku

Pomijając już podobieństwo serialu do "Dark", jest jeszcze jeden aspekt, który akurat może zainteresować polskiego widza. Mianowicie Maciej Musiał zagrał w produkcji jednego z bohaterów. Olek, bo tak się zwie jego postać (zdrobnienie od imienia Aleksander, ale rzecz jasna nikt nie mówi do niego w ten sposób), haruje w kotłowni statku. Jeśli zakładacie, że jest to jeden z tych przypadków, gdzie Polak pojawia się na 15 sekund, by potem już nigdy nie wrócić na ekran, to jesteście w błędzie. Nazwisko Musiała jest wymienione nawet w czołówce, co samo w sobie wyraźnie informuje, że aktor zagrał jedną z istotniejszych postaci drugiego planu.