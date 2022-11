"1899". Co jest zagubione, zostanie odnalezione [RECENZJA SERIALU NETFLIKSA]

Zdjęcia zostały zrealizowane w studio, ale całość sprawia wrażenie ekscytującej podróży po bezkresnym oceanie. Obraz pełen mroku i cienia doskonale koresponduje z wielowarstwową fabułą. Fani "Dark" będą zachwyceni dbałością o szczegóły i porozrzucane tropy. W końcu nie bez znaczenia są nazwy statków: zaginionego Prometeusza czy Kerberosa, na którym znajdują się bohaterowie. Czy to odniesienie do Cerbera, czyli trzygłowego psa strzegącego wejścia do świata zmarłych czy protokołu uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej? Warto wybrać się w ten rejs, by samemu poszukać odpowiedzi.