"Killer Sally". Kryminalna historia kulturystki, którą trzeba zobaczyć

To miało być love story jakiego nie widziało Hollywood. Ona - piękna blondynka z marine i on - jeden z najlepiej zbudowanych żołnierzy. Połączyła ich pasja do kulturystyki. Razem dźwigali ciężary i ten najważniejszy związany z wychowywaniem jej dwójki dzieci z poprzedniego związku. Sally uwielbiała przystojnego Raya McNeila, a on uwielbiał jej dzieciaki. - Gdy go pierwszy raz zobaczyłam, to nie była miłość, a wręcz pożądanie - komentuje Sally. - Wyglądał jak posąg Dawida. Był piękny. Wydawał się na grzecznego, życzliwego. Myślałam, że znalazłam mężczyznę idealnego, który będzie ojcem dla moich dzieci - opowiada.