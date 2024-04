100 proc. na Rotten Tomatoes. Serial Netfliksa nie zasługuje na więcej niż 3 na 10

Nic tu nie działa jak należy

Brzmi to wszystko dziwnie? I takie właśnie jest, ale niestety poza dziwactwem produkcja nie oferuje zbyt wiele. Choć mackowate potwory na początku mogą budzić zainteresowanie, to jednak w żadnym stopniu nie są przerażające. Szybko stają się też komiczne, gdy widzimy po raz dziesiąty tę samą sztuczkę z rozszczepiającą się głową. To sprawia, że "Parasyte: The Grey" kompletnie nie działa jako horror. Jest to niemały szok, bo serial nakręcił Yeon Sang-ho, odpowiedzialny przecież za kapitalne "Zombie Express".