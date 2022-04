Życzenia po niemiecku dla Donalda Tuska w TVP Info. "Mój najlepszy przyjaciel ma dziś urodziny"

"Donald Tusk dziś osiąga wiek emerytalny, z tego tytułu na jego konto zacznie wpływać 30 tys. zł. Jako szef europejskiej partii ludowej otrzymuje drugie tyle. Kiedy w 2014 r. rejterował ze stanowiska premiera (für Dutschland), by zostać szefem Rady Europejskiej oznaczało to pensję w wysokości 105 tys. zł miesięcznie. W 2019 r. otrzymał podwyżkę do 140 tys. zł, otrzymywał też dodatki w wysokości prawie 300 tys. zł rocznie. Po zakończeniu kadencji zamiast pensji otrzymywał dodatek przejściowy w wysokości 58 tys. zł. Oznacza to, że na unijnych stanowiskach zarobił aż 10 mln zł" - wyliczono.