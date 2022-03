Skandaliczny pasek TVP Info. Widzowie wpadli w panikę

Dziennikarka poszła o krok dalej, używając w stosunku do rosyjskich żołnierzy określeń "debil", "idioci", "durnie". - Co trzeba mieć w głowie, żeby strzelać do elektrowni atomowej? Jaki debil - za przeproszeniem - strzelałby do reaktora? Co wy mówicie o wykonywaniu rozkazów, jeśli idioci strzelają do elektrowni atomowej? - grzmiała na wizji.