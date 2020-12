Zwycięzca "The Voice" jest wnukiem słynnego muzyka

Krystian Ochman, laureat 11. edycji "The Voice of Poland", pochodzi z muzycznej rodziny. Jego dziadek był popularnym śpiewakiem operowym, a tata grał w znanym polskim zespole rockowym.

W sobotę odbył się finał 11. edycji "The Voice of Poland". Tytuł najlepszego głosu w Polsce zdobył Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka. Udział w programie dwudziestojednoletni Krystian traktował jako szansę na rozwój dobrze rozpoczętej kariery muzycznej. Do wygranej przyczynił się w dłużej mierze dziadek chłopaka, światowej klasy tenor i juror wielu konkursów wokalnych, który po obejrzeniu licealnego występu, zasugerował wnukowi studia na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Krystian urodził się i wychował w Stanach, niedaleko Waszyngtonu. Jego rodzice wyemigrowali do USA jeszcze w czasach studenckich. Nim to się wydarzyło, tata chłopaka, Maciej Ochman, współtworzył znany polski zespół rockowy "Róże Europy". - Grałem od samego początku. Od pierwszego składu - wspomina. Niegdysiejszy klawiszowiec pracuje w amerykańskiej telewizji Discovery. Krystian za namową dziadka przyjechał rozwijać swój muzyczny talent do Polski.

Wiesław Ochman - aria Nadira "Poławiacze pereł" ( Les Pecheurs de perles ) Georges Bizet

Dziadek Krystiana, słynny polski tenor, występował na 4 kontynentach, a w kraju nad Wisłą ma nawet festiwal swojego imienia (w Zawierciu). Wiesław Ochman rozwijał karierę w latach 1960 - 1999. Przez cały okres aktywności zawodowej zaśpiewał w około 1800. spektaklach operowych. Ma na swoim koncie także realizacje filmowe oraz reżyserię spektakli operowych. Wiesław Ochman znany jest też ze swojej błyskotliwej, pełnej humoru konferansjerki, a także miłości do sztuk plastycznych.

"Malarstwo jest dla mnie najbardziej osobistą wypowiedzią artystyczna. O wszystkim sam mogę decydować. O wielkości płótna, o kolorze i rodzaju farb, o grubości pędzla, o tematyce czy w konsekwencji nawet o ramie" - czytamy na stronie Festiwalu Wiesława Ochmana. Muzyk nie tylko kolekcjonuje dzieła sztuki, ale także maluje.

Zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" niejednokrotnie wspominał, że znany przodek jest dla niego wzorem do naśladowania i idolem. Na swoim Instagramie umieścił np. zdęcie z dziadkami, które opisał po angielsku nawiązując do sagi "Gwiezdnych Wojen": "Dwóch tenorów w jednym pomieszczeniu. Mistrz i jego padawan. Celebryta i jego fan. Państwo Maestro i ich wnuk."