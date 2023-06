Zwrot w sprawie śmierci Bohdana Gadomskiego. Zaskakująca decyzja sędziego

Tuż przed śmiercią Bohdan Gadomski udał się z zaprzyjaźnionym małżeństwem do notariusza, u którego przepisał cały majątek państwu Ł. Prokuratura wnosi o 10 lat więzienia dla pary za działanie z premedytacją, które doprowadziło do zgonu dziennikarza. Podejrzani nie przyznają się do winy.