Gadomski zmarł zagadkowo w 2020 r. Są nowe ustalenia w sprawie

Zrobił to na własną prośbę, a opiekę nad wypisanym pacjentem miał sprawować jego znajomy Borys Ł. I to właśnie on, podobnie jak i jego małżonka, znaleźli się pod lupą prokuratury. Mężczyzna został oskarżony o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziennikarza, czego następstwem była śmierć Bohdana Gadomskiego. Żonie Borysa Ł., Halinie Ł., postawiono zaś zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu znajomego. Mężczyźnie grozi dożywocie, a jego kobiecie do pięciu lat więzienia.