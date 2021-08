Zwolniony za obronę TVN. "Pytali, po co podpisałem niszowy apel niszowych dziennikarzy"

Mój przełożony powiedział, że każdy kraj ma podobne ustawodawstwo, a tylko wokół TVN jest taka afera. Dodał, że nie będzie nadstawiał za mnie karku i nie wystąpi w mojej obronie. "Teraz to prezes podejmie decyzję w pana sprawie" – zakończył. To, że prezes jest zły z powodu faktu podpisania przeze mnie listu, było wiedzą powszechną, słyszałem to od kilku osób. A jednak nie wezwał mnie na rozmowę i nie spojrzał w oczy po 9 latach mojej pracy.