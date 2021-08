TVN24 otrzymał koncesję w Holandii. Jest oświadczenie zarządu TVN

Potwierdziły się zatem spekulacje, że to właśnie w Holandii TVN24 miał znaleźć bezpieczną przystań do nadawania. "Jeśli KRRiT nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji TVN24 do 26 września, dalsze nadawanie umożliwi, zgodnie z polskim i unijnym prawem, koncesja holenderska" - podkreśla zarząd TVN S.A.