Zuzanna Falzmann żegna się z Telewizją Polską

Korespondentka TVP ze Stanów Zjednoczonych zrezygnowała z etatu. Po ponad 20 latach pracy w mediach zmienia branżę.



Jak podała w social mediach, nie zamierza wracać do pracy dziennikarskiej. Dla portalu wirtualnemedia.pl skomentowała swoje dalsze plany zawodowe: - Nie przechodzę ani do żadnej innej telewizji, ani do radia czy wydawnictwa. Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy. Zdecydowałam się na jedną z nich. Nowy pracodawca za dwa - trzy dni sam wyda komunikat w tej sprawie.