Jej ojciec ujawnił aferę FOZZ. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach

- Pamiętam reakcję mamy, która powiedziała: "panie doktorze, to jest niemożliwe, mąż był super zdrowym człowiekiem, młodym" i zażądała sekcji zwłok. Lekarz wziął mamę na bok i powiedział: "proszę pani, to nie ma sensu, są środki, które dosypuje się do kawy i które znikają w ciągu 2 godzin, ta sekcja nie ma sensu" - wyznała przed kamerami TVP Info w programie "Serwis Info".