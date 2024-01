Zuzanna Czyż wyjaśnia swój udział w "19:30". Jej ojciec jest tam prezenterem

- Dziwi mnie fakt, że osoby dobrze znające produkcje serwisów informacyjnych nagle zapominają o podstawowym instrumencie, jakim jest "surówka" - mówi reporterka. - To nic innego jak surowy materiał - "obrazki" i wypowiedzi - z którego przygotowałam felieton na antenę regionalną, a którym to - jak często ma w zwyczaju - "poczęstowała" się centrala. W dużej mierze właśnie na tym polega współpraca na linii ośrodki - centrala. Od tego jesteśmy. Zastanawiające jest to, że w ciągu ostatnich pięciu lat mojej pracy dla TVP 3 Katowice przesłałam do Warszawy setki "surówek" i nikogo to nigdy nie bulwersowało... do tej pory.