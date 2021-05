Zszargano wizerunek TVP. Były szef Jedynki wie, co z tym zrobić

Pawlicki dalej podkreśla, że "jeśli mamy newsy i publicystykę pozbawione wiarygodności, to zszargany jest wizerunek całej TVP". – To oznacza, że misja publiczna nie jest wykonywana. A więc media publiczne nie mają sensu – stwierdza. Dziennikarz jest przekonany, że gdyby "Wiadomości" były robione rzetelnie, to miałyby lepsze wyniki niż to, "co obecnie można oglądać pod tą nazwą".