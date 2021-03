Zrobiło się gorąco! Na "Wyspie miłości" zaiskrzyło między niektórymi uczestnikami

Na początku drugiego odcinka poznaliśmy Piotra z Wrocławia. 32-latek zajmuje się giełdą i przyjechał do programu "wygrać miłość". "Kobiety zwracają uwagę na moją posturę, na to, że jestem wysoki [...]. Zwracam uwagę na stopy" - zdradził nowy uczestnik. "Kobiety w willi powinny być przygotowane na takiego gracza, jak ja" - dodał.

To właśnie on był tym tajemniczym mężczyzną, do którego w jacuzzi dołączyły Ola, Stella i Ania. Wszystkie dziewczyny były zachwycone Piotrem. "Dlaczego on musi być taki przystojny?" - zażartowała 22-letnia Aleksandra. Mężczyźni w willi poczuli się trochę zagrożeni. "Kojarzy mi się z takim dzikiem" - stwierdziła Waleria.