"Love Island. Wyspa miłości". Co działo się w pierwszym odcinku nowego sezonu?

Pierwszą uczestniczką, którą poznali widzowie, była Ola. 22-latka pochodzi ze Szczecina. Studiuje prawo i dziennikarstwo. Później przyszedł czas na Walerię. 24-letnia dziewczyna mieszkała we Francji i mówi biegle w kilku językach. "Myślę, że faceci jak mnie widzą, zwracają uwagę na moje kształty" - wyznała. Jej najdłuższy związek trwał 2,5 roku.

"Mam tak, że jestem playerem [...], ale jak już się zakocham to jestem spalona" - powiedziała Waleria Oli. "Ja taka nie jestem" - skomentowała 22-latka.

Do dziewczyn dołączyła Stella. 29-latka przyjechała z Bytomia Odrzańskiego. Jej pasją jest siłownia i jest świeżo upieczoną singielką. "Szukam faceta z szerokimi barkami" - wyznała uczestniczka.

Mateusz ma 27 lat i pochodzi z Malborka. Uczestnik lubi opalone blondynki z wyrzeźbionym ciałem. Chłopak nie zrobił wrażenia na żadnej z uczestniczek. To on musiał podjąć decyzję, z którą kobietą stworzy parę. 27-latek wybrał Natashę. To pierwsza para 3. sezonu "Love Island. Wyspa miłości".