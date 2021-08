Została pobita. Sylwia Wysocka uznaje swoje życie za wielkie oszustwo

Gdy zapytano ją na końcu, co z jej powrotem do zawodu, Wysocka odpowiedziała w zaskakujący sposób. – Odkąd odkryłam, że moje życie osobiste było jednym wielkim oszustwem, rzuciłam się w wir pracy. Ale teraz mój powrót nie zależy ode mnie, ale od stanu mojego zdrowia. We wrześniu jadę na sześć tygodni do szpitala w Konstancinie na rehabilitację. Mam nadzieję, że to pozwoli mi dojść do siebie – oznajmiła.