Sylwia Wysocka pobita. Chora aktorka nie może dostać się do własnego domu

- Nadal mam prawo wejść do domu, ale on zmienił zamki. Pozostaje odebranie rzeczy z policją, ale pod warunkiem, że każdą z nich opiszę, czyli na przykład: 3 biustonosze czerwone 4 czarne, 30 par majtek w kwiatki. Myślałam, że to jakiś marny żart, ale to prawda - powiedziała załamana.