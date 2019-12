Żona Roberta Janowskiego nie ma litości dla Rafała Brzozowskiego. Ocenia jego poczynania w TVP

Rafał Brzozowski zastąpił Roberta Janowskiego w roli prowadzącego show "Jaka to melodia?". Monika Janowska ostro ocenia osoby współpracujące z Telewizją Polską.

Rafał Brzozowski jest obecnie jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Wokalista poprowadził "Koło Fortuny", a obecnie jest gospodarzem muzycznego show "Jaka to melodia?". Przez lata to Robert Janowski zabawiał widzów na antenie.

- Jeżeli on zgodził się na to, na co nie zgodził się mój mąż, no to masakra - twierdzi Monika Janowska, żona i menadżerka Roberta Janowskiego.