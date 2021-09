Robert Durst skazany po 25 latach od zbrodni. Najpierw przyznał się przed kamerami HBO

Podczas wywiadu, który miał się znaleźć w produkcji HBO "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst", bohater programu był opanowany i zasadniczy, ale niespodziewanie załamał się, gdy udał się do łazienki. Był tam sam, ale miał włączony mikrofon, który zarejestrował wielce wymowne słowa: "Zostałeś złapany… Co ja, do diabła, zrobiłem? Oczywiście zabiłem ich wszystkich". Dla sądu był to wystarczający dowód.