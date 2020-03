Robert Durst: milioner i seryjny morderca wraca do sądu. Przyznał się w dokumencie HBO

Robert Durst w 1982 r. prawdopodobnie zabił swoją żonę, a 20 lat później dwie kolejne osoby, by zatuszować pierwszą zbrodnię. Rodzinna fortuna pomagała mu uniknąć kary przez dekady, ale prokuratura nie daje za wygraną.



W Los Angeles rozpoczął się kolejny proces Roberta Dursta. 76-latek jest spadkobiercą wielomilionowej fortuny, członkiem cenionej rodziny, a zarazem prawdopodobnym sprawcą kilku morderstw. Do tego bardzo nieostrożnym. Na przestrzeni ponad 30 lat nie dbał o alibi i zacieranie śladów, ale udawało mu się uniknąć kary. Do momentu, gdy przez przypadek przyznał się do zbrodni, a jego słowa zostały nagrane na taśmę. W 2015 r. podczas nagrywania serialu dokumentalnego HBO "The Jinx" ("Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta"), Durst miał wpięty mikrofon. Kiedy wyszedł do łazienki i myślał, że nikt go nie słyszy, powiedział na głos: "Co ja takiego zrobiłem? Zabiłem ich wszystkich, oczywiście".