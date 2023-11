Żona Boba Sageta o przeżywaniu żałoby. Aktor zmarł nagle i niespodziewanie

Trzymajcie się mocno i doceniajcie fakt, że jesteście otoczeni niesamowitymi ludźmi - powiedziała Rizzo. 44-latka wyznała, że właśnie to ją uratowało, gdy straciła męża. Przypomniała też, że Saget był opłakiwany przez obsadę "Pełnej chaty", która "była jego rodziną". I teraz widzi to samo w odniesieniu do Perry’ego i "Przyjaciół".