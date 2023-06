Zofia Merle odcięła się od świata. Aktorstwo to dla niej zamknięty etap

W 2018 r., przez sentyment do przyjaciół z serialu "Klan", w którym przez lata grała gospodynię w domu Pawła Lubicza, dała się namówić na powrót do postaci pani Steni. W jednej, jedynej scenie spotkała się z Olą Lubicz (Kaja Paschalska), która szykowała się do ślubu i chciała podzielić się radością ze swoją bratnią duszą z dzieciństwa. Jak twierdzi Plotek, Zofia Merle była już wtedy po udarze.