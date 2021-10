Zofia Czernicka była gwiazdą TVP. Po latach mówi, ile tam zarabiała

W rozmowie z Plejadą wróciła pamięcią do lat, gdy była najbardziej rozchwytywaną prezenterką w telewizji. Jak przyznaje, na Woronicza miała swój drugi dom, a praca w mediach była stylem życia. Nie narzekało się wtedy na to, że brakowało czasu wolnego, by spędzać go z dala od budynków TVP.