Nie była gotowa na taką sławę. "To było dla mnie zbyt wiele"

Amerykańska aktorka w programie "The Graham Norton Show" wyznała, że przed premierą serialu nie zdawała sobie sprawy ze swojego statusu gwiazdy. Sytuacja zmieniła się, gdy po powrocie do Los Angeles przechadzała się po słynnym Bulwarze Zachodzącego Słońca. Na jednym z budynków wisiał tam gigantyczny billboard z jej twarzą.

Gambit Królowej - zwiastun

- To historia o odkupieniu i miło jest oglądać, że w ten sposób można pokonać swoje demony. Ale także pasja Beth jest po prostu ekscytująca. Kiedy widzisz, jak bardzo ona pasjonuje się szachami, to cię po prostu to wciąga. I naprawdę przyjemnie się to ogląda – mówiła aktorka.