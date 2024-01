Zniszczyli książkę Mroza? Reakcja pisarza mówi wszystko

Dość powiedzieć, że pozycja z Borysem Szycem w roli głównej spotkała się z ostrą krytyką. "Nic się tu nie trzyma całości. Wątki mieszają się bez żadnej logiki. (…) Aż niewiarygodne, że twórcy serwują tak słaby serial, którego momentami nie sposób zrozumieć. Bo jak ogląda się serial i co chwile cytuje w myślach Kayah ‘Po co, po co, po co?’, to dobrze nie jest" - napisała Magdalena Drozdek w swojej negatywnej recenzji.