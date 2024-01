Znany aktor jest winny kradzieży? Sprawa dotarła do sądu

Żukowski działał w zorganizowanej grupie przestępczej?

– Ta organizacja już wtedy była w trakcie delegalizacji ze względu na liczne nieprawidłowości, oskarżenia o kradzież itd. Jest taki przepis, że gdy organizacje prozwierzęce zabierają zwierzęta, to mogą potem występować do miast o pieniądze ich na utrzymanie. I ten przepis rodzi wiele patologii. Jest wiele organizacji, które dla zysku te zwierzęta zabierają. Ostatecznie sąd zdelegalizował to pogotowie – wyjaśnił Kania.