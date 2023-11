Znamy zwycięską parę "Hotelu Paradise 7"

"Hotel Paradise" emitowany jest w Polsce od 2020 r. To program typu reality show oparty na amerykańskim formacie. Zwycięska para jest wybierana za pomocą jawnego głosowania przez byłych mieszkańców hotelu. Dwójka, która uzyska najwięcej głosów, staje na ścieżce lojalności, z wypisanymi rosnąco kwotami pieniędzy od 50 tys. do 100 tys. zł. Co minutę stawiają jeden krok, powiększając przy tym swoją wygraną o 10 tys.