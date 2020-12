Znamy datę 3 sezonu "Sanatorium miłości"!

"Sanatorium miłości" to popularny program, który jest emitowany na antenie TVP. Uczestnicy udają się do sanatorium w Ustroniu - przeżywają tam wiele przygód, gromadzą wspomnienia i... odnajdują miłość. Nic dziwnego, że program zaskarbił sobie sympatię wielu osób.

"Sanatorium miłości 3". Kiedy premiera?

W końcu poznaliśmy datę premiery 3. sezonu "Sanatorium miłości". Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 3 stycznia na antenie TVP. Prowadzącą program nadal jest Marta Manowska . Okazuje się jednak, że uczestnicy nie pojadą tym razem do Ustronia.

Najnowszy sezon nagrywano w Polanicy-Zdrój. Tę informację potwierdził Mateusz Jellin, burmistrz miasta. "Jestem bardzo zadowolony z tego, że program gości w Polanicy-Zdroju. Myślę, że jest to wspaniała promocja dla naszego miasta, myślę, że to też się przełoży na to, że w przyszłym sezonie w Polanicy-Zdroju będzie jeszcze więcej turystów" - czytamy na portalu Plejada.pl.