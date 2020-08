Znają się jak łyse konie. Olszański ubolewa, że TVP zwolniła Zamachowską

- Uwielbiałem pracować z Moniką Zamachowską. Ona prezentuje wysoki poziom dziennikarstwa. Teraz w telewizji takiej klasy dziennikarki wymienia się na prezenterów. Już rok minął, od kiedy razem nie pracujemy, a mimo to mamy kontakt - mówi Olszański w rozmowie z "Faktem".

Monika Zamachowska: Moja kariera jest na bocznym torze od wielu lat

- Z ciekawością obserwuję ją też na Instagramie. Podziwiam to, że nadąża za nowoczesnymi mediami - dodaje Olszański.

- Wiem, że gdyby cokolwiek się działo, to mogę do niej zadzwonić - tłumaczy.

Niedawno informowaliśmy, że teraz nad Olszańskim zbierają się czarne chmury. Po 21 latach w TVP dziennikarz najprawdopodobniej będzie musiał pożegnać się ze stacją . Olszański od 1999 r. tworzy program "Magazyn Ekspresu Reporterów" i choć widzowie nie wyobrażają sobie nikogo innego na stanowisku prowadzącego, to niedługo mogą się niemiło zdziwić.

- Z tego, co się orientuję, w załodze programu szykują się zmiany. I sam nie wiem, jak to dalej będzie. Na razie nastąpiły zmiany na stanowisku wydawcy, który jest kluczową osobą w tego typu programach. Podziękowano pani Izie Szukalskiej. Bardzo mnie to zdziwiło, bo długo razem współpracowaliśmy i sądzę, że znakomicie wykonywała swoją robotę - mówił Olszański w "Fakcie".