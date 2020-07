Michał Olszański boi się o utratę pracy. W TVP szykują się zmiany

ZOBACZ: Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

- Z tego, co się orientuję, w załodze programu szykują się zmiany. I sam nie wiem, jak to dalej będzie. Na razie nastąpiły zmiany na stanowisku wydawcy, który jest kluczową osobą w tego typu programach. Podziękowano pani Izie Szukalskiej. Bardzo mnie to zdziwiło, bo długo razem współpracowaliśmy i sądzę, że znakomicie wykonywała swoją robotę - powiedział Olszański w tabloidzie.