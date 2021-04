Znają się od 30 lat. Czy po spektakularnej metamorfozie będą w stanie się rozpoznać?

Niektórzy marzą, by w krótkim czasie zrzucić sporo kilogramów. Inni chcieliby ważyć więcej, gdyż utrata wagi była ostatnim, czego sobie życzyli. Jedna z bohaterek najnowszego odcinka "Daj się odmienić" (emisja dziś o 21:00 w Telewizji WP) zalicza się właśnie do tej drugiej grupy. Czy trójce ekspertów uda się jej pomóc?

Marzanna i Agata to przyjaciółki z Puław, które znają się już od ponad 30 lat. Poznały się jeszcze w szkole pielęgniarskiej, a potem przez kilka lat pracowały razem w szpitalu. Agata ostatecznie wybrała inną drogę życiową, zatrudniając się w bibliotece. Nigdy nie straciła jednak kontaktu z przyjaciółką, bez której nie wyobraża sobie życia.

W ostatnim czasie Marzena (bo tak zwracają się do niej niemal wszyscy) przeszła ostre zapalenie trzustki, w wyniku czego straciła na wadze 12 kilogramów. To z kolei sprawiło, że źle czuje się we własnym ciele. Agata wpadła więc na pomysł, aby zgłosić Marzannę do nowego programu Telewizji WP, by ta nabrała przekonania, że kilka kilogramów mniej to jeszcze nie tragedia.

To, co wspólne jest dla obu naszych bohaterek, to otwartość i gotowość na zmiany, a w "Daj się odmienić" te zaczną się natychmiast. W pierwszej kolejności dziewczyny zostaną skierowane do gabinetu medycyny estetycznej. Na twarzy Marzeny widać ślady zmagań z chorobą, dlatego dr Tomasz Dębski zaproponuje jej odpowiednie zabiegi, które dyskretnie zniwelują kilka niedoskonałości.

Zobacz: "Daj się odmienić", odcinek 8

Następnie odmienione już nieco przyjaciółki oddadzą się w ręce fryzjera, Wojtka Zielińskiego. Z racji tego, że obie nie boją się zmian, Wojtek będzie w siódmym niebie. Wreszcie, po kilkunastu uczestnikach i uczestniczkach trafi na osoby, przy których nie będzie musiał się hamować. Efekt jego pracy będzie dla Marzeny i Agaty absolutnie zaskakujący.

To jednak nie koniec przygód uczestniczek najnowszego odcinka "Daj się odmienić". Na Marzenę czeka bowiem wyjątkowa niespodzianka, pieczołowicie przygotowana przez Agatę oraz głównego prowadzącego program - Jarka Juźwina. Marzanna na własnej skórze przekona się, co to znaczy odzyskać swoją pewność siebie oraz utracone poczucie własnej wartości. Pamiątka z tego dnia zostanie z nią już do końca życia.

WP Źródło: WP

Po powrocie do atelier programu dziewczyny przejdą jeszcze błyskawiczny kurs stylizacji. Tym razem w sukurs Sylwii Antoszkiewicz, która co tydzień dzieli się z uczestnikami i uczestniczkami programu swoją wiedzą, przyjdzie Jarek Jóźwin. Oboje pokażą naszym bohaterkom, że makijaż i ubrania również mogą dodać pewności siebie.

Po wszystkim widzowie będą świadkami wielkiego finału. Jak kobiety zareagują na swoje odbicie w lustrze? Co powiedzą na wzajemne metamorfozy w programie? Należy spodziewać się łez radosnego wzruszenia czy totalnego zaskoczenia?

O tym wszystkim przekonacie się już dziś o 21:00 tylko w Telewizji WP.

Oglądaj Telewizję WP w ramach telewizji naziemnej oraz u takich operatorów, jak: Cyfrowy Polsat (kanał 104), Platforma Canal+ (kanał 73), UPC (kanał 158/116), Vectra (kanał 114), Inea (kanał 28), Toya (kanał 25), Netia (kanał 30) i wielu innych sieci kablowych oraz w internecie na stronie pilot.wp.pl. Więcej informacji znajdziesz na https://telewizja.wp.pl/ i social mediach: https://www.facebook.com/telewizjawp.