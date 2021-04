Bez wiary na salony. Spektakularna metamorfoza przed kamerami

Po ostatnim, dość zaskakującym damsko-męskim odcinku "Daj się odmienić" w tym tygodniu powracamy do typowo kobiecych metamorfoz. Co wcale nie oznacza, że będzie mniej spektakularnie. Zadba o to trójka ekspertów, a widzowie przekonają się już dziś o 21:00, zmieniając kanał na Telewizję WP.

Kolejne uczestniczki show "Daj się odmienić". Jeszcze w zimowej aurze Źródło: WP