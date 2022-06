Zmiany w "You Can Dance". Tylko dwie osoby mogą spać spokojnie

Taneczne show skierowane do grupy młodszych widzów "You Can Dance. Nowa Generacja" zadebiutowało na antenie TVP2 jesienią ub. r. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej głośnym echem odbił się transfer Agustina Egguroli z TVN do publicznej stacji, co głośno krytykowali m.in. Kinga Rusin i Michał Piróg.