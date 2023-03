Zmiany w ramówce TVN. Decyzja dotyczy popularnego programu

Nowa pora emisji "Superwizjera" TVN

Do tej pory "Superwizjer" nadawany był na głównej antenie TVN raz w tygodniu, we wrotki o godzinie 23:30, zaś w TVN24 w każdą sobotę o godzinie 20:00. Od 5 marca premierowe odcinki magazynu reporterów TVN, będą czekać na widzów w niedzielne wieczory o 22:30, czyli o godzinę wcześniej niż do tej pory.