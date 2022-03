Dwa reportaże "Superwizjera" z Ukrainy trafią do kilkudziesięciu krajów świata

- Napaść Rosji na Ukrainę to wydarzenie, które zmienia bieg wydarzeń w skali świata. Dlatego pokazanie tej wojny to wyzwanie dla każdego zespołu reporterskiego. Michał Przedlacki, który współpracuje z "Superwizjerem", nagrywa wstrząsające obrazy i jest świadkiem wyjątkowych zdarzeń. Wszystko co zrobi wysyła do Warszawy i wraz z całym zespołem opracowujemy te materiały. Dzięki Discovery i naszej globalnej sieci te niezwykle ważne materiały trafiają także poza Polskę. To nasz obowiązek, aby tragedia tej wojny była pokazywana wszędzie tam gdzie to możliwe – powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Jarosław Jabrzyk, redaktor naczelny "Superwizjera".