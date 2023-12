Zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Styczniowe wydanie bez Popek i Opczowskiej

- Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to by było na tyle. To jest mój ostatni dyżur przed świętami, więc z tego miejsca życzę państwu przepięknych świąt, jakich tylko sobie wymarzycie, czy w gronie rodzinnym, czy w samotni. Jak to tylko czujecie. Wysyłam wielkie serducho, ściskam i do zobaczenia - pożegnała się z widzami Dziekan.