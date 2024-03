Zmiana w wielkanocnej ramówce TVP. Fani "Sanatorium miłości" muszą uzbroić się w cierpliwość

Najbardziej traumatyczna była historia Elżbiety, której komornik zabrał dom, a ona, by ratować się z długów, zdecydowała się na emigrację. - Ludzie przestali mi ufać, bo mówiono, że zbankrutowałam. Wyjechałam do Stanów, zostawiłam niepełnoletnią córkę pod opieką drugiej córki. Wiedziałam, że mam tak ogromne potrzeby, że w Polsce na to nie zarobię. Gdybym tam nie wyjechała, może zostałby drugi dom zabrany - wyznała przed kamerami TVP.