Zmiana w "Sanatorium miłości". Jest nowa godzina emisji

Dobra wiadomość dla fanów "Sanatorium miłości". Kolejny odcinek zostanie wyemitowany nieco wcześniej. Sprawdźcie, o której!

TVP przyciąga w niedzielne wieczory miłosnymi historiami seniorów niemałą widownię. "Sanatorium miłości" na tyle przypadło do gustu widzom, że stacja zdecydowała o realizacji drugiej serii.

W drugim sezonie programu nie brakuje barwnych osobowości. Seniorzy nie kryją, że zgłosili się do programu właśnie w poszukiwaniu uczucia. Dobrze poznali smak samotności i chcą otworzyć się na to, co jeszcze los ma dla nich w zanadrzu. Chcą pokazać, że dojrzała miłość może się jeszcze przydarzyć.