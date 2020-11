Złapał go za sutki. Widzowie chcą usunięcia Kamila z anteny

Młody właściciel agencji hostess z Chorzowa to najbardziej kontrowersyjny uczestnik "Hotelu Paradise". Od początku fanów reality show oburza jego postawa wobec pozostałych mieszkańców luksusowej wilii. Nikt jednak nie spodziewał się, że mężczyzna posunie się do rękoczynów. Po raz kolejny widzowie apelują do produkcji o usunięcie Piórkowskiego z anteny.