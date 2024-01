Zero hamulców w TV Republika. Trzyminutowy atak na WOŚP i Owsiaka

Nic nowego ws. WOŚP

Przypomnijmy, że krytyczne podejście do WOŚP to w kręgach prawicowych nic nowego. Wystarczy wziąć pod uwagę to, jak pokazywano finał w TVP za rządów PiS. Jeszcze do grudnia ubiegłego roku pozytywny materiał o WOŚP był tam nie do pomyślenia. Owsiak, jako zagorzały przeciwnik partii Jarosława Kaczyńskiego, był w "Wiadomościach" (i nie tylko) wielokrotnie ukazywany w negatywnym kontekście.