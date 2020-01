Zenka Martyniuka oglądało więcej osób niż "Kevina samego w domu". Takie są wyniki

Co oglądaliśmy najchętniej w grudniu? "M jak miłość", "Rolnika", skoki, Zenka Martyniuka i "Kevina samego w domu". Liczby zaskakują. Pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądalnych pozycji nikogo nie zdziwi.

Grudzień należał do disco polo, nie ma co do tego wątpliwości. Sylwester TVP2 w Zakopanem przyciągnął rekordową publikę, o czym już pisaliśmy. Teraz pojawiły się nowe dane dotyczące tego, co najchętniej oglądaliśmy w grudniu w telewizji. Zaskoczeni?